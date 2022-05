Soldati mutilati e niente medicazioni. Azovstal sta per cadere, ma è pronto il piano d'emergenza (Di martedì 10 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 34 attacchi aerei sul territorio dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, inclusi 8 con bombardieri strategici. A renderlo noto su Telegram è dirammente il Battaglione Azov, asserragliato a Mariupol. «L'artiglieria navale, MLRS, UR-77, carri armati, ecc. Il nemico non smette di cercare di catturare la fortezza ucraina e continua a effettuare assalti quotidiani con il supporto della fanteria», le parole degli ultranazionalisti. Ma intanto la leadership delle forze armate ucraine sta lavorando a un piano militare per liberare i combattenti che si sono rinchiusi nell'acciaieria. La notizia è stata svelata dall'ex comandante del reggimento Azov Maxim Zhorin in un'intervista a Canale 24: "Oltre al processo diplomatico, in parallelo c'è un processo di preparazione di un'operazione militare per sbloccare la ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 34 attacchi aerei sul territorio dell'acciaieriadi Mariupol, inclusi 8 con bombardieri strategici. A renderlo noto su Telegram è dirammente il Battaglione Azov, asserragliato a Mariupol. «L'artiglieria navale, MLRS, UR-77, carri armati, ecc. Il nemico non smette di cercare di catturare la fortezza ucraina e continua a effettuare assalti quotidiani con il supporto della fanteria», le parole degli ultranazionalisti. Ma intanto la leadership delle forze armate ucraine sta lavorando a unmilitare per liberare i combattenti che si sono rinchiusi nell'acciaieria. La notizia è stata svelata dall'ex comandante del reggimento Azov Maxim Zhorin in un'intervista a Canale 24: "Oltre al processo diplomatico, in parallelo c'è un processo di preparazione di un'operazione militare per sbloccare la ...

