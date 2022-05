Sold out i concerti in teatro di Michele Bravi (Di martedì 10 maggio 2022) foto di Roberto ChiericiMILANO – Per i sei concerti in teatro di Michele Bravi non ci sono più biglietti a disposizione. Ne dà notizia su Facebook il musicista Federico Ferrandina, spiegando che chi è riuscito a comprare i tagliandi avrà la possibilità di ascoltare, durante i live, non solo gli arrangiamenti a cura dello stesso Ferrandina, ma anche alcuni interludi strumentali che Federico ha composto appositamente per questo show, la cui anteprima nazionale si terrà il 12 maggio a Peschiera Borromeo. A tale riguardo, parlando della data zero del suo tour, proprio Michele Bravi ha spiegato sui social: “È la prima volta che apro le porte di un teatro durante la fase di lavorazione di uno spettacolo. Sarà un momento di scambio e condivisione per confermare l’emotività e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 10 maggio 2022) foto di Roberto ChiericiMILANO – Per i seiindinon ci sono più biglietti a disposizione. Ne dà notizia su Facebook il musicista Federico Ferrandina, spiegando che chi è riuscito a comprare i tagliandi avrà la possibilità di ascoltare, durante i live, non solo gli arrangiamenti a cura dello stesso Ferrandina, ma anche alcuni interludi strumentali che Federico ha composto appositamente per questo show, la cui anteprima nazionale si terrà il 12 maggio a Peschiera Borromeo. A tale riguardo, parlando della data zero del suo tour, proprioha spiegato sui social: “È la prima volta che apro le porte di undurante la fase di lavorazione di uno spettacolo. Sarà un momento di scambio e condivisione per confermare l’emotività e ...

