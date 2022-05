Sky presenta la sua estate di sport: acquistati i diritti della Coppa Davis fino al 2024 (Di martedì 10 maggio 2022) Nella cornice del Parco del Foro Italico, nel padiglione di We sport Up, Sky sport ha presentato la sua estate azzurra. Partendo dal tennis e arrivando alle altre discipline, sono stati resi noti i programmi della pay tv per i prossimi mesi. Grande novità la Coppa Davis, fino al 2024 e per la prima volta su Sky, in campo dal 14 al 18 settembre con la fase a gironi e poi a novembre con la fase conclusiva. La stagione del tennis sarà poi costellata da eventi su tutti Wimbledon, i Masters 1000 e le Nitto ATP Finals. Confermate Formula 1 e Moto GP, da non perdere il super weekend del 29 maggio (GP Monaco di F1, GP Italia di MotoGP al Mugello e 500 miglia di Indianapolis). Il calcio conferma le 3 partite a turno della ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Nella cornice del Parco del Foro Italico, nel padiglione di WeUp, Skyhato la suaazzurra. Partendo dal tennis e arrivando alle altre discipline, sono stati resi noti i programmipay tv per i prossimi mesi. Grande novità laale per la prima volta su Sky, in campo dal 14 al 18 settembre con la fase a gironi e poi a novembre con la fase conclusiva. La stagione del tennis sarà poi costellata da eventi su tutti Wimbledon, i Masters 1000 e le Nitto ATP Finals. Confermate Formula 1 e Moto GP, da non perdere il super weekend del 29 maggio (GP Monaco di F1, GP Italia di MotoGP al Mugello e 500 miglia di Indianapolis). Il calcio conferma le 3 partite a turno...

