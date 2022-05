Advertising

napolipiucom : Simeone: 'Stadio Maradona chi paga? Fare come Firenze è impossibile' #stadiomaradona #ForzaNapoliSempre… - 100x100Napoli : Così il consigliere comunale di #Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Il consigliere Nino Simeone: 'Lo Stadio Maradona va migliorato assolutamente' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Il consigliere Nino Simeone: 'Lo Stadio Maradona va migliorato assolutamente' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Il consigliere Nino Simeone: 'Lo Stadio Maradona va migliorato assolutamente' -

Nino Simeone consigliere comunale del Comune di Napoli ha parlato della ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Il tifoso Simeone si deve mettere da parte e deve vedere i dati oggettivi: il PNRR non prevede un centesimo per la rivalutazione dello stadio. Servirebbe uno stadio moderno, ma intanto il Collana ...