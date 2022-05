"Sicuri che il problema sia solo la Berlinguer?". Clamoroso in Rai, siluro dai vertici a Mara Venier (Di martedì 10 maggio 2022) Non c'è solo Bianca Berlinguer nel mirino della Rai. Da domenica scorsa nell'occhio del ciclone ci è finita Mara Venier. A poche ore dalla messa in onda di Domenica In, il programma di grande successo da lei condotto su Rai1, è iniziata a circolare una voce sulla mancata presenza di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo sarebbe dovuto essere ospite della trasmissione per presentare il film "Rinascere". L'ospitata è però saltata. Una scelta, a detta di alcuni, della stessa conduttrice che non avrebbe apprezzato la presenza del giovane il giorno prima a Mediaset, nel salotto di Verissimo. A denunciare l'accaduto Riccardo Laganà, membro del Consiglio d'amministrazione Rai. "In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In" - scrive Laganà in un lungo post pubblicato sui social prima di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Non c'èBiancanel mirino della Rai. Da domenica scorsa nell'occhio del ciclone ci è finita. A poche ore dalla messa in onda di Domenica In, il programma di grande successo da lei condotto su Rai1, è iniziata a circolare una voce sulla mancata presenza di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo sarebbe dovuto essere ospite della trasmissione per presentare il film "Rinascere". L'ospitata è però saltata. Una scelta, a detta di alcuni, della stessa conduttrice che non avrebbe apprezzato la presenza del giovane il giorno prima a Mediaset, nel salotto di Verissimo. A denunciare l'accaduto Riccardo Laganà, membro del Consiglio d'amministrazione Rai. "In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In" - scrive Laganà in un lungo post pubblicato sui social prima di ...

