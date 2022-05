“Siamo una carovana per fare una guerra”, dice il boss. L’esplosione della ‘ndrangheta a Roma (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag – Il boss della ‘ndrangheta operante a Roma non usa mezzi termini. In un’intercettazione, Vincenzo Alvaro dice: “Siamo una carovana per fare guerra”. E in effetti, i numeri delle misure cautelari sembrano confermare le sue parole, come riportato da Tgcom24. La ‘ndrangheta a Roma L’organizzazione criminale di origine calabrese invade la capitale: la ‘ndrangheta a Roma è una realtà ormai da tempo immemore, ma pare proprio che gli ultimi tempi abbiano testimoniato una crescita allarmante del problema. Ordinanze di custodia, misure cautelari, in un turbine che ha portato alle manette il sindaco di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag – Iloperante anon usa mezzi termini. In un’intercettazione, Vincenzo Alvaro: “unaper”. E in effetti, i numeri delle misure cautelari sembrano confermare le sue parole, come riportato da Tgcom24. LaL’organizzazione criminale di origine calabrese invade la capitale: laè una realtà ormai da tempo immemore, ma pare proprio che gli ultimi tempi abbiano testimoniato una crescita allarmante del problema. Ordinanze di custodia, misure cautelari, in un turbine che ha portato alle manette il sindaco di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria. ...

