“Si è visto benissimo”. Isola dei Famosi, Maria Laura non si accorge della telecamera. Poi il gesto in diretta (Di martedì 10 maggio 2022) Maria Laura De Vitis è stata tra i protagonisti della 15esima puntata dell’Isola dei Famosi. Lunedì sera la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, che è sbarcata in Honduras la scorsa settimana, è finita in nomination a fine diretta, ma è anche stata salvata al televoto. La prima naufraga ad abbandonare la Palapa è stata infatti Laura Maddaloni che è stata battuta al televoto da Lory Del Santo e, quindi, si è ricongiunta a suo marito Clemente Russo su Playa Sgamada. A raggiungere la spiaggia anche Fabrizia Santarelli, che ha perso al televoto flash con Maria Laura De Vitis. Mercedes Henger, invece, è stata salvata da tutti naufraghi. Maria Laura De Vitis Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022)De Vitis è stata tra i protagonisti15esima puntata dell’dei. Lunedì sera la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, che è sbarcata in Honduras la scorsa settimana, è finita in nomination a fine, ma è anche stata salvata al televoto. La prima naufraga ad abbandonare la Palapa è stata infattiMaddaloni che è stata battuta al televoto da Lory Del Santo e, quindi, si è ricongiunta a suo marito Clemente Russo su Playa Sgamada. A raggiungere la spiaggia anche Fabrizia Santarelli, che ha perso al televoto flash conDe Vitis. Mercedes Henger, invece, è stata salvata da tutti naufraghi.De Vitisdei ...

