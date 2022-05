Si è concluso il progetto Pcto dell’Archivio della Azienda Maccarese e dell’istituto “Leonardo da Vinci”

(Di martedì 10 maggio 2022) Fiumicino – Qualcosa di nuovo e qualcosa di antico: per la prima volta in quest’anno scolastico sono stati progettati e realizzati alcuni Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento scaturiti dalla collaborazione tra l’Archivio Storico dell’, la Fondazione Benetton e l’I.I.S.dadi. L’evento conclusivo del 7 maggio, al Castello di S.Giorgio, ha rappresentato non solo la conclusione di questa prima esperienza ma anche un fecondo momento di incontro tra gli studenti, le famiglie, l’e numerose figure istituzionali di un’amministrazione comunale sensibile alle realtà giovanile e alla dimensionescuola eformazione. I lavorimattinata ...

Advertising

livelysoul_ : A fine mese dobbiamo esporre un progetto che ancora non abbiamo concluso, la data di esposizione ci sarà comunicata… - CIHEAMBari : RT @Novamont: Si è concluso con due giornate dedicate il progetto ?? #COMETA, volto alla valorizzazione di aree marginali, a rischio di eros… - Ninfearosa : RT @Novamont: Si è concluso con due giornate dedicate il progetto ?? #COMETA, volto alla valorizzazione di aree marginali, a rischio di eros… - AgenziaOpinione : CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * “GREEN SUITE“: « CONCLUSO CON SUCCESSO IL PROGETTO A SOSTEGNO DELLA SOSTENIBI… - StrikeFirst10 : @MattBest__ Paragone insensato per il fatto che Pioli ha un progetto ben avviato già da 3 anni, Spalletti ha appena… -

Rgunotizie.it

...vedevano nello sviluppo di una coscienza europea diffusa una parte fondamentale del loro'. ... la Russia l'avrebbe usata', ha. 'Dobbiamo compiere ogni sforzo per evitare l'......oggi "costituisce unincompiuto dal punto di vista funzionale e organizzativo. In un quadro di ripresa del confronto sui temi dell'autonomia regionale da troppo tempo congelato - ha... Si è concluso con le premiazioni dei bambini il progetto “Diventare grandi con il cavallo” Il progetto nato per diffondere il genere dell'Oratorio musicale tra bambini e ragazzi in maniera semplice e divertente, diventa anche uno strumento di lotta alla povertà educativa ...Lo scorso 29 aprile il climber francese Seb Bouin è riuscito nell’impresa di concludere un progetto avviato 3 anni fa: liberare DNA, una nuova via nel settore Ramirole delle Gole del Verdon, in ...