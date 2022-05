Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: gli squalificati per la 37esima giornata (Di martedì 10 maggio 2022) Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ecco chi sono gli squalificati per la prossima giornata di campionato Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dei calciatori squalificati per la 37esima giornata di Serie A. GIOCATORI ESPULSI: Radunovic (Cagliari), Ribery (Salernitana). GIOCATORI NON ESPULSI: Amrabat (Fiorentina), Bastoni (Spezia), Bohinen (Salernitana), Faraoni (Verona), Kyriakopoulos (Sassuolo), Mancini (Roma), Rodrigo (Udinese), Singo (Torino). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022)A, ledel: ecco chi sono gliper la prossimadi campionato Ilha emesso i verdetti dei calciatoriper ladiA. GIOCATORI ESPULSI: Radunovic (Cagliari), Ribery (Salernitana). GIOCATORI NON ESPULSI: Amrabat (Fiorentina), Bastoni (Spezia), Bohinen (Salernitana), Faraoni (Verona), Kyriakopoulos (Sassuolo), Mancini (Roma), Rodrigo (Udinese), Singo (Torino). L'articolo proviene da Calcio News 24.

