Serie A, accordo con WSC Sports per gli highlights (Di martedì 10 maggio 2022) La Lega Serie A ha annunciato una nuova partnership triennale con WSC Sports, leader mondiale nella tecnologia video sportiva basata sull’intelligenza artificiale (AI), per creare automaticamente gli highlights in tempo reale di tutte le partite di Serie A TIM, Supercoppa Frecciarossa e Coppa Italia Frecciarossa. La tecnologia di apprendimento automatico di WSC Sports analizza le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 10 maggio 2022) La LegaA ha annunciato una nuova partnership triennale con WSC, leader mondiale nella tecnologia video sportiva basata sull’intelligenza artificiale (AI), per creare automaticamente gliin tempo reale di tutte le partite diA TIM, Supercoppa Frecciarossa e Coppa Italia Frecciarossa. La tecnologia di apprendimento automatico di WSCanalizza le L'articolo

Advertising

PotereaiSith : RT @CalcioFinanza: La #SerieA sigla un accordo con WSC Sports per gli highlights in tempo reale - CalcioFinanza : La #SerieA sigla un accordo con WSC Sports per gli highlights in tempo reale - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, accordo con WSC Sports per gli highlights: La Lega Serie A ha annunciato una nuova pa… - Nickgarzy96 : @albertodallazu Sono d'accordo. Il problema é che giocando così si rischia sempre di arrivare ad un epilogo simile… - davideduz : @FBiasin Non sono d'accordo. Conte voleva una squadra competitiva in CL e dominatrice in serie A per aprire lungo c… -