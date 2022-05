Serie A, 36^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di martedì 10 maggio 2022) In seguito alla 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo, come di consueto, ha reso noti propri provvedimenti. In particolare, sono dieci i calciatori fermati per squalifica, due dei quali espulsi nel corso di Salernitana-Cagliari. Questi sono il portiere Boris Radunovic e l’attaccante Franck Ribery, entrambi mandati anzitempo lontano dalla panchina e fermati per un turno. Di conseguenza, i due calciatori daranno indisponibili, rispettivamente, contro Inter ed Empoli. Oltre al numero 7 francese, nella trasferta di Empoli la Salernitana dovrà fare a meno anche di Emil Bohinen, diffidato e ammonito. Al centrocampista granata si unisce Gianluca Mancini della Roma, Sofyan Amrabat della Fiorentina e Georgios Kyriakopoulos del Sassuolo, indisponibili, rispettivamente, contro Venezia, Bologna e Sampdoria. Chiudono ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 10 maggio 2022) In seguito alla 36^diA, il, come di consueto, ha reso noti propri provvedimenti. In particolare, sono dieci i calciatori fermati per squalifica, due dei quali espulsi nel corso di Salernitana-Cagliari. Questi sono il portiere Boris Radunovic e l’attaccante Franck Ribery, entrambi mandati anzitempo lontano dalla panchina e fermati per un turno. Di conseguenza, i due calciatori daranno indisponibili, rispettivamente, contro Inter ed Empoli. Oltre al numero 7 francese, nella trasferta di Empoli la Salernitana dovrà fare a meno anche di Emil Bohinen, diffidato e ammonito. Al centrocampista granata si unisce Gianluca Mancini della Roma, Sofyan Amrabat della Fiorentina e Georgios Kyriakopoulos del Sassuolo, indisponibili, rispettivamente, contro Venezia, Bologna e Sampdoria. Chiudono ...

