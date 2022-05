Se gli investimenti Usa finiscono a Pechino. L’allarme del Pentagono (Di martedì 10 maggio 2022) I fondi di investimento per le start up innovative messi a disposizione dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti potrebbero essere finiti nelle mani di Pechino. A rivelarlo uno studio condotto dallo stesso dipartimento per la Difesa, che ha messo in guardia i legislatori di Capitol Hill sulle attività condotte da Pechino, che avrebbe invitato le aziende sovvenzionate dai programmi federali a trasferire le proprie sedi e centri di ricerca in Cina, reclutandone il personale. Una vera e propria campagna di “talent scouting” che avrebbe coinvolto in particolare le realtà inserite nel programma Small Business Innovation Research (Sbir), il fondo d’investimento per la promozione dell’innovazione tecnologica negli Stati Uniti, che quest’anno dovrebbe ricevere quasi quattro miliardi di finanziamento. Il rapporto del Pentagono Il ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) I fondi di investimento per le start up innovative messi a disposizione dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti potrebbero essere finiti nelle mani di. A rivelarlo uno studio condotto dallo stesso dipartimento per la Difesa, che ha messo in guardia i legislatori di Capitol Hill sulle attività condotte da, che avrebbe invitato le aziende sovvenzionate dai programmi federali a trasferire le proprie sedi e centri di ricerca in Cina, reclutandone il personale. Una vera e propria campagna di “talent scouting” che avrebbe coinvolto in particolare le realtà inserite nel programma Small Business Innovation Research (Sbir), il fondo d’investimento per la promozione dell’innovazione tecnologica negli Stati Uniti, che quest’anno dovrebbe ricevere quasi quattro miliardi di finanziamento. Il rapporto delIl ...

