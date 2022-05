Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 febbraio a oggi, le studentesse e gli studenti ucraini accolti sono 22.788, di cui 5.060 nella Scuola dell’infanzia, 10.399 nella Primaria, 5.226 nella Secondaria di primo grado e 2.103 nella Secondaria di secondo grado. Sono disponibili da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, i dati relativi alle studentesse e agli studenti ucraini accolti nelle scuole, statali e paritarie. Il report, aggiornato alle ore 15 del 9 maggio 2022, è disponibile nella sezione del sito dedicata all’emergenza educativa ucraina.Il report contiene anche informazioni sulla distribuzione territoriale: il 21% è concentrato in Lombardia, il 12% in Emilia-Romagna e l’11% in Campania. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dal 24 febbraio a oggi, le studentesse e glisono 22.788, di cui 5.060 nelladell’infanzia, 10.399 nella Primaria, 5.226 nella Secondaria di primo grado e 2.103 nella Secondaria di secondo grado. Sono disponibili da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, i dati relativi alle studentesse e aglinelle scuole, statali e paritarie. Il report, aggiornato alle ore 15 del 9 maggio 2022, è disponibile nella sezione del sito dedicata all’emergenza educativa ucraina.Il report contiene anche informazioni sulla distribuzione territoriale: il 21% è concentrato in Lombardia, il 12% in Emilia-Romagna e l’11% in Campania. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

IlModeratoreWeb : Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia - - nestquotidiano : Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia - Tele_Nicosia : Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia - vivereitalia : Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia - Italpress : Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia -