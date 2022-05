Scoppia il caos a San Siro: che cosa accade in caso di vittoria di Milan o Inter. Festa già rovinata? (Di martedì 10 maggio 2022) Milan o Inter: chi vincerà questo Scudetto, creerà comunque non pochi problemi dal punto di vista dei festeggiamenti. Perché la Festa per il titolo si celebrerà certamente al Meazza, seppur resti da capire se prossima domenica — con il Milan in campo in casa contro l'Atalanta alle 18 e l'Inter a Cagliari alle 20.45 — o per quella in programma per il 22 del mese. Nel caso in cui il Milan fra pochi giorni diventasse campione d'Italia con un match d'anticipo, potrebbe esserci già la Festa in piazza per le strade di Milano, ma non la cerimonia ufficiale per cui bisognerebbe necessariamente trovare un altro momento. Milan e Inter, l'ultima giornata domenica 22 maggio alle 15 L'ipotesi più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022): chi vincerà questo Scudetto, creerà comunque non pochi problemi dal punto di vista dei festeggiamenti. Perché laper il titolo si celebrerà certamente al Meazza, seppur resti da capire se prossima domenica — con ilin campo in casa contro l'Atalanta alle 18 e l'a Cagliari alle 20.45 — o per quella in programma per il 22 del mese. Nelin cui ilfra pochi giorni diventasse campione d'Italia con un match d'anticipo, potrebbe esserci già lain piazza per le strade dio, ma non la cerimonia ufficiale per cui bisognerebbe necessariamente trovare un altro momento., l'ultima giornata domenica 22 maggio alle 15 L'ipotesi più ...

