Sconosciute al fisco e concorrenti sleali: dal muratore all'estetista, le 14mila imprese fantasma a Bergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo. Professionisti, sì, ma dell'abusivismo. Che operano senza partita Iva e, naturalmente, senza versare un euro di tasse. Dal taxi senza licenza appostato fuori dalla stazione o dalla discoteca di turno, al parrucchiere e all'estetista che fanno taglio di capelli e manicure in casa. Ma qualcuno di loro, fortunatamente, viene beccato. È il caso di tre tassisti irregolari, fermati dalla Guardia di Finanza nei dintorni dell'aeroporto di Orio al Serio. Si muovevano in modo sfacciato, distribuendo volantini promozionali di un'attività che arrivava fino alle principali località turistiche del Trentino. Per quasi tre ore di viaggio, i turisti spendevano appena 150 euro. Per loro sono scattati il sequestro dei veicoli e una multa. O di un'improvvisata estetista di Gazzaniga, denunciata dagli agenti di polizia locale insospettiti dal via vai di persone ...

