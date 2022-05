Sciolta la Commissione Esteri del Senato dopo la bufera sul presidente Vito Petrocelli, accusato di filoputinismo (Di martedì 10 maggio 2022) La Giunta per il Regolamento del Senato ha espresso parere positivo allo scioglimento della Commissione Esteri di Palazzo Madama, dopo le polemiche suscitate dalle esternazioni filoputiniane del suo presidente, Vito Petrocelli. Le parole del Senatore del Movimento 5 Stelle avevano portato alle dimissioni di 20 membri su 22, e a varie richieste di dimissioni cadute nel vuoto. L’impasse è stato superato con la decisione della Giunta di sciogliere e rinnovare la Commissione, per consentire la ripresa dei lavori. Commissione Esteri del Senato Sciolta: Casellati da l’ok La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha avvallato la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) La Giunta per il Regolamento delha espresso parere positivo allo scioglimento delladi Palazzo Madama,le polemiche suscitate dalle esternazioni filoputiniane del suo. Le parole delre del Movimento 5 Stelle avevano portato alle dimissioni di 20 membri su 22, e a varie richieste di dimissioni cadute nel vuoto. L’impasse è stato superato con la decisione della Giunta di sciogliere e rinnovare la, per consentire la ripresa dei lavori.del: Casellati da l’ok LadelElisabetta Casellati ha avvallato la ...

