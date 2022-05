Scienza, arriva il dispositivo indossabile che monitora non-stop il glucosio nel sangue (Di martedì 10 maggio 2022) Gli ingegneri dell’Universita’ della California, San Diego, (UC San Diego), Usa, hanno sviluppato il prototipo di un dispositivo indossabile in grado di monitorare continuamente i livelli di glucosio, alcool e acido lattico nel corpo, contemporaneamente e in tempo reale. Il dispositivo viene applicato sulla pelle con una striscia simile al velcro munita di aghi microscopici, o microaghi, che sono ciascuno della larghezza di circa un quinto della larghezza di un capello umano. Indossare il dispositivo non e’ doloroso: i microaghi penetrano a malapena nella superficie della pelle per rilevare le biomolecole nel liquido interstiziale, che e’ il fluido che circonda le cellule sotto la pelle. Il dispositivo puo’ essere indossato sulla parte superiore del braccio e invia i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) Gli ingegneri dell’Universita’ della California, San Diego, (UC San Diego), Usa, hanno sviluppato il prototipo di unin grado dire continuamente i livelli di, alcool e acido lattico nel corpo, contemporaneamente e in tempo reale. Ilviene applicato sulla pelle con una striscia simile al velcro munita di aghi microscopici, o microaghi, che sono ciascuno della larghezza di circa un quinto della larghezza di un capello umano. Indossare ilnon e’ doloroso: i microaghi penetrano a malapena nella superficie della pelle per rilevare le biomolecole nel liquido interstiziale, che e’ il fluido che circonda le cellule sotto la pelle. Ilpuo’ essere indossato sulla parte superiore del braccio e invia i ...

