Sci alpino, Sofia Goggia sul futuro: "L'obiettivo è arrivare a Milano-Cortina competitiva" (Di martedì 10 maggio 2022) Torna a parlare Sofia Goggia. La sciatrice medaglia d'argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha partecipato nella mattina di martedì 10 maggio alla Cerimonia di premiazione degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Gialle svolta presso il Salone d'Onore della caserma "Gen.B Sante Laria" di Roma, non rinunciando a rispondere alle domande dei tanti giornalisti presenti. L'atleta in prima battuta ha sottolineato l'importanza di partire immediatamente bene con il nuovo quadriennio, non commettendo errori, in modo da arrivare nelle migliori condizioni alle prossime Olimpiadi: "Il futuro inizia nei prossimi giorni – ha detto Goggia nelle parole raccolte dall'agenzia di stampa ANSA – Sarà un quadriennio nuovo e bisogna prendere scelte vincenti da subito. Cercherò di lavorare su una ...

