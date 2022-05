Sci alpino, Goggia: “Lavorerò su stabilità fisica e mentale per arrivare al top a Milano-Cortina” (Di martedì 10 maggio 2022) “Il futuro inizia nei prossimi giorni. Sarà un quadriennio nuovo e bisogna prendere scelte vincenti da subito”. Così l’argento di Pechino 2022 nella discesa libera Sofia Goggia, intervenendo a margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l’attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 al Salone d’Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” di Roma. “Cercherò di lavorare su una stabilità maggiore – ha continuato la fuoriclasse bergamasca – l’obiettivo è arrivare a Milano-Cortina al top e fare una bella Olimpiade”. Il pensiero conclusivo di Goggia è sulla sua condizione fisica dopo l’infortunio: “Sto bene, devo ancora recuperare un po’ di forza nella gamba, ma il ginocchio sta bene. È stata una stagione provante e avevo bisogno di un ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Il futuro inizia nei prossimi giorni. Sarà un quadriennio nuovo e bisogna prendere scelte vincenti da subito”. Così l’argento di Pechino 2022 nella discesa libera Sofia, intervenendo a margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l’attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 al Salone d’Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” di Roma. “Cercherò di lavorare su unamaggiore – ha continuato la fuoriclasse bergamasca – l’obiettivo èal top e fare una bella Olimpiade”. Il pensiero conclusivo diè sulla sua condizionedopo l’infortunio: “Sto bene, devo ancora recuperare un po’ di forza nella gamba, ma il ginocchio sta bene. È stata una stagione provante e avevo bisogno di un ...

Advertising

sportface2016 : #Scialpino, #Goggia: 'Lavorerò su stabilità fisica e mentale per arrivare al top alle Olimpiadi di #MilanoCortina' - besciamell : @miroosan_ si può praticare sci alpino a maggio? non lo so, chiedo - miroosan_ : @besciamell Besciamello ma non hai paura di fare Sci Alpino? - USPrimieroASD : Convocazione Assemblea Sociale Sezione Sci Alpino - - Eliana_11 : RT @GianniVEVO2022: L'alpino non è nient'altro che la versione 1.0.0. del maestro di sci. La scuola è quella. Maiali molesti che con la scu… -