Schema 43: come i Benetton hanno fatto infuriare le famiglie delle vittime del Ponte Morandi (Di martedì 10 maggio 2022) Le parole sono importanti. E pesanti. come quel numero 43, quello delle vittime del crollo del Ponte Morandi che ha devastato Genova. E la holding della famiglia Benetton aveva deciso di chiamare “Schema 43” la società (una newco) che deve gestire le quote societarie del gruppo industriale acquistate dopo il lancio dell’Opa su Atlantia. Un nome che, inevitabilmente, ha provocato lo sdegno e le proteste del comitato che fin dalle prime settimane da quella tragedia, lotta per la verità su quel tragico crollo che ha inghiottito la vita di 43 persone. Schema 43, i Benetton fanno infuriare le famiglie delle vittime del Ponte Morandi Il nome ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Le parole sono importanti. E pesanti.quel numero 43, quellodel crollo delche ha devastato Genova. E la holding della famigliaaveva deciso di chiamare “43” la società (una newco) che deve gestire le quote societarie del gruppo industriale acquistate dopo il lancio dell’Opa su Atlantia. Un nome che, inevitabilmente, ha provocato lo sdegno e le proteste del comitato che fin dalle prime settimane da quella tragedia, lotta per la verità su quel tragico crollo che ha inghiottito la vita di 43 persone.43, ifannoledelIl nome ...

