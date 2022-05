Sanzioni Russia, “accordo Ue su embargo petrolio in settimana” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – L’intesa sul progetto di embargo europeo sul petrolio russo è possibile “entro la settimana”. Ad anticiparlo è stato il sottosegretario francese agli Affari Europei, Clément Beaune, intervenendo su Lci. “Credo che si potrà avere un accordo in settimana, ci si lavora intensamente. E’ probabilmente una questione di giorni”, ha affermato. Proprio questa mattina il presidente francese Emmanuel Macron, in qualità di presidente del Consiglio Ue, parteciperà alla videoconferenza con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il primo ministro ungherese Viktor Orban e i leader dei Paesi vicini all’Ungheria “per parlare della sicurezza degli approvvigionamenti e dei meccanismi di solidarietà nel quadro delle Sanzioni in discussione sul ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – L’intesa sul progetto dieuropeo sulrusso è possibile “entro la”. Ad anticiparlo è stato il sottosegretario francese agli Affari Europei, Clément Beaune, intervenendo su Lci. “Credo che si potrà avere unin, ci si lavora intensamente. E’ probabilmente una questione di giorni”, ha affermato. Proprio questa mattina il presidente francese Emmanuel Macron, in qualità di presidente del Consiglio Ue, parteciperà alla videoconferenza con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il primo ministro ungherese Viktor Orban e i leader dei Paesi vicini all’Ungheria “per parlare della sicurezza degli approvvigionamenti e dei meccanismi di solidarietà nel quadro dellein discussione sul ...

