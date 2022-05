Sanzioni alla Russia, Orban ‘rivendica’ Fiume per far arrivare il petrolio e fa infuriare la Croazia: “Pretese territoriali inaccettabili” (Di martedì 10 maggio 2022) Viktor Orban risponde alle accuse di boicottare il sesto pacchetto di Sanzioni Ue sul petrolio russo e ‘rivendica’ Fiume. Così fa arrabbiare la Croazia che decide di inviare una nota all’Ungheria spiegando di aver interpretato le parole del premier di Budapest come Pretese territoriali verso la costa croata. Tutto nasce da un’intervista rilasciata dal leader di Fidesz che, sotto pressione per aver annunciato il veto sulla “linea rossa” del bando al petrolio russo che non permetterebbe a Bruxelles di presentare un nuovo, pesante pacchetto di Sanzioni contro Mosca, ha affermato che “i Paesi che hanno uno sbocco sul mare possono facilmente importare il petrolio”, a differenza degli altri, come l’Ungheria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Viktorrisponde alle accuse di boicottare il sesto pacchetto diUe sulrusso e. Così fa arrabbiare lache decide di inviare una nota all’Ungheria spiegando di aver interpretato le parole del premier di Budapest comeverso la costa croata. Tutto nasce da un’intervista rilasciata dal leader di Fidesz che, sotto pressione per aver annunciato il veto sulla “linea rossa” del bando alrusso che non permetterebbe a Bruxelles di presentare un nuovo, pesante pacchetto dicontro Mosca, ha affermato che “i Paesi che hanno uno sbocco sul mare possono facilmente importare il”, a differenza degli altri, come l’Ungheria, ...

