Sampdoria Women, visita a sorpresa del CT Milena Bertolini (Di martedì 10 maggio 2022) La CT delle azzurre, Milena Bertolini, in visita alle blucerchiate, ha fatto i complimenti alla Sampdoria Women per la stagione giocata La Sampdoria Women ritorna all’opera: le blucerchiate in mattinata hanno ripreso gli allenamenti al 3 Campanili di Bogliasco. Con il sesto posto consolidato, Stefania Tarenzi e compagne cercheranno di concludere nei migliori dei modi la stagione nell’ultima sfida con il Verona, in programma domenica al Garrone di Bogliasco (ore 14.30). Il Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini, impegnata nel tour delle società di Serie A, ha fatto visita alla squadra doriana durante la seduta mattutina a Bogliasco. L’allenatrice ha incontrato il responsabile del settore ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) La CT delle azzurre,, inalle blucerchiate, ha fatto i complimenti allaper la stagione giocata Laritorna all’opera: le blucerchiate in mattinata hanno ripreso gli allenamenti al 3 Campanili di Bogliasco. Con il sesto posto consolidato, Stefania Tarenzi e compagne cercheranno di concludere nei migliori dei modi la stagione nell’ultima sfida con il Verona, in programma domenica al Garrone di Bogliasco (ore 14.30). Il Ct della Nazionale Femminile, impegnata nel tour delle società di Serie A, ha fattoalla squadra doriana durante la seduta mattutina a Bogliasco. L’allenatrice ha incontrato il responsabile del settore ...

