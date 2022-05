Sam Ryder, chi è la star di TikTok all’Eurovision: “La miglior occasione di vittoria per il Regno Unito”. Mahmood e Blanco sapranno difendersi? (Di martedì 10 maggio 2022) 3.7 milioni su Instagram e ben 12.3 su TikTok. Stiamo parlando di Sam Ryder, il 32enne britannico che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022, in partenza oggi 10 maggio a Torino (qui tutte le info sulla prima serata). Sam Robinson – questo il suo vero nome – è divenuto famoso grazie ai social, in particolare sulla piattaforma cinese dove conta più di 100 milioni di ‘mi piace’. Tra le cover che lo hanno portato al successo, oltre ad alcune dei Queen e di Adele, c’è “What’s Up” dei 4 Non Blondes, che conta oltre 54 milioni di visualizzazioni. Dal 2009 è attivo nel mondo della musica come cantante e chitarrista ma è stato grazie alla condivisione che, durante il primo lockdown per il Covid, è riuscito a conquistare il web. E chissà se, con la sua voce potente e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) 3.7 milioni su Instagram e ben 12.3 su. Stiamo parlando di Sam, il 32enne britannico che rappresenta ilSong Contest 2022, in partenza oggi 10 maggio a Torino (qui tutte le info sulla prima serata). Sam Robinson – questo il suo vero nome – è divenuto famoso grazie ai social, in particolare sulla piattaforma cinese dove conta più di 100 milioni di ‘mi piace’. Tra le cover che lo hanno portato al successo, oltre ad alcune dei Queen e di Adele, c’è “What’s Up” dei 4 Non Blondes, che conta oltre 54 milioni di visualizzazioni. Dal 2009 è attivo nel mondo della musica come cantante e chitarrista ma è stato grazie alla condivisione che, durante il primo lockdown per il Covid, è riuscito a conquie il web. E chissà se, con la sua voce potente e le ...

