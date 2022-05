Salvini | portare Putin e Zelensky al tavolo | senza intromissioni

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Cercherò di portare su posizioni di prudenza e di visione del futuro più parte possibile della politica i… - Labellasospesa : RT @privato1s: Guai se dicono a un figlio minorenne che deve accettare un farmaco semisconosciuto potenzialmente pericoloso per avere il pe… - privato1s : Guai se dicono a un figlio minorenne che deve accettare un farmaco semisconosciuto potenzialmente pericoloso per av… - gatta_pantera : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'Ho chiesto al presidente Draghi di portare negli Stati Uniti la voglia degli italiani di Pace. Dopo quasi 3 mes… - TildeMinasi : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'Ho chiesto al presidente Draghi di portare negli Stati Uniti la voglia degli italiani di Pace. Dopo quasi 3 mes… -

... andrà a Washington peravanti, con uguale intensità, i due obiettivi su cui da sempre ha ... Il buon viaggio diieri è stato: "Draghi negli Stati Uniti porta la voglia di pace degli ...In precedenzaaveva accusato il segretario della Nato Jens Stoltenberg: "Chi ha sentito il discorso di Putin ha tratto le indicazioni che trovate sui giornali, da entrambe le parti mi smbra ...Lo ha detto il segretariodella Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.In precedenza Salvini aveva accusato il segretario della Nato Jens Stoltenberg: "Chi ha sentito il discorso di ...Non possiamo pensare di fornire altre armi per colpire il suolo russo”. Matteo Salvini leader della Lega ha sottolineato di avere chiesto a Draghi di portare a Biden un "messaggio di pace e un invito ...