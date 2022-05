Salvini attacca Usa e Nato: 'L'Italia non è in guerra e non persegue obiettivi geopolitici di altri' (Di martedì 10 maggio 2022) Matteo Salvini, noto amico di Putin, scioglie nuovamente le briglie, e attacca gli Usa e la Nato. L'Italia 'non è in guerra', 'non vuole fare la guerra a nessuno' e non vuole perseguire 'obiettivi ... Leggi su globalist (Di martedì 10 maggio 2022) Matteo, noto amico di Putin, scioglie nuovamente le briglie, egli Usa e la. L''non è in', 'non vuole fare laa nessuno' e non vuole perseguire '...

