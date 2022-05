Salute, presentata alla Camera la proposta di legge per la detraibilità dei prodotti cosmetici per le donne in trattamento oncologico (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stato presentato, presso la sala stampa della Camera, l’Intergruppo parlamentare “La forza e il sorriso” che prende il nome della Onlus che da oltre 15 anni organizza gratuitamente laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico. Un lavoro nato grazie alla spinta della deputata leghista Benedetta Fiorini e che ha trovato largo sostegno da parte di molti parlamentari provenienti da ogni schieramento politico. Con l’occasione, il neo-gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge per la detraibilità dei prodotti cosmetici per le donne in trattamento oncologico, con l’auspicio che questa possa essere approvata entro la fine della ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stato presentato, presso la sala stampa della, l’Intergruppo parlamentare “La forza e il sorriso” che prende il nome della Onlus che da oltre 15 anni organizza gratuitamente laboratori di bellezza per lein. Un lavoro nato graziespinta della deputata leghista Benedetta Fiorini e che ha trovato largo sostegno da parte di molti parlamentari provenienti da ogni schieramento politico. Con l’occasione, il neo-gruppo parlamentare ha presentato unadiper ladeiper lein, con l’auspicio che questa possa essere approvata entro la fine della ...

