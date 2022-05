Salerno | Due fendenti alla schiena | accoltellato 40enne

(Di martedì 10 maggio 2022) di Pina Ferro E’ stato colpito alle spalle con due, uno gli ha trafitto un polmone. E’ accaduto nella serata di ieri in via Limongelli, nella zona orientale della città. Vittima dell’”agguato” il quarantenne Roberto Senatore residente a Sant’Eustachio. L’uomo, dopo essere stato colpito alle spalle si è accasciato al suolo ed è stato soccorso da alcuni passanti che hanno richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso del 118. Il quarantenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” didove i medici lo hanno sottoposto agli esami diagnostici del caso prima di trasferirlo in sala operatoria dove gli è stato appplicato un drenaggio polmonare al fine di ridurre il danno determinato dlama. Sul posto anche gli uomini della Squadra mobile della Questura di ...

Un uomo e' stato ferito a coltellate poco fa in via Limongelli, nella zona orientale di. L'uomo e' stato immediatamente soccorso e secondo quanto si apprende le sue condizioni non ...da...... Un uomo è stato ferito a coltellate ieri sera in via Limongelli, nella zona orientale di Salerno. Da quanto trapela, è stato ferito con due fendenti. La vittima è stata soccorsa e trasferita all'osped ...E' stato colpito alle spalle con due fendenti, uno gli ha trafitto un polmone. E' accaduto nella serata di ieri in via Limongelli, nella zona orientale della città. Vittima dell'"agguato" un quaranten ...