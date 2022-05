Salario minimo, Orlando: “Accordo tra sindacati e Confiundustria aiuterebbe quello politico”. E su Elisabetta Franchi: “Parole da condannare” (Di martedì 10 maggio 2022) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’iniziativa della CGIL su ‘donne e lavoro’ bolla le affermazioni di Elisabetta Franchi come “stereotipi e prassi purtroppo ancora presenti, Parole da condannare”. “Ma c’è anche da domandarsi quanto siano solo la punta di un’iceberg”, dice. Al termine della legislatura e dell’esperienza di governo guidata da Mario Draghi mancano dieci mesi e sul fronte del lavoro ancora tante questioni, salari, taglio dei contratti pirata, precarietà, le emergenze. “Il mio impegno è impegnarmi su tutti questi punti, poi su cosa porterò a casa francamente non lo so, nel senso che dipenderà molto dal dialogo sociale e dalle maggioranze che matureranno nel quadro di questa maggioranza così complicata. Del resto – sottolinea ancora il ministro – il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Il ministro del Lavoro, Andrea, a margine dell’iniziativa della CGIL su ‘donne e lavoro’ bolla le affermazioni dicome “stereotipi e prassi purtroppo ancora presenti,da”. “Ma c’è anche da domandarsi quanto siano solo la punta di un’iceberg”, dice. Al termine della legislatura e dell’esperienza di governo guidata da Mario Draghi mancano dieci mesi e sul fronte del lavoro ancora tante questioni, salari, taglio dei contratti pirata, precarietà, le emergenze. “Il mio impegno è impegnarmi su tutti questi punti, poi su cosa porterò a casa francamente non lo so, nel senso che dipenderà molto dal dialogo sociale e dalle maggioranze che matureranno nel quadro di questa maggioranza così complicata. Del resto – sottolinea ancora il ministro – il ...

