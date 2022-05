Ronn Moss | il Ridge di “Beautiful” alla convention di Forza Italia

(Di martedì 10 maggio 2022), noto per aver prestato il volto per 25 anni aForrester nella soap “”, interverràPerizona Magazine.

'Se votassi in Italia, sceglierei certamente Berlusconi". A rivelarlo è il divo americano, l'indimenticato Ridge di "Beautiful", in una intervista al Corriere della Sera. L'attore farà un intervento sul palco della convention di Forza Italia il 21 maggio a Napoli, invitato ...'Se votassi in Italia, sceglierei certamente Berlusconi' . Sono le parole di, attore noto per aver recitato nella soap opera Beautiful , che il 21 maggio prossimo sarà a Napoli per intervenire sul palco della convention di Forza Italia.è stato invitato proprio ...Ecco la programmazione della Strategia Nazionale Aree Interne 2021-2027. 35 comuni, 7 regioni, con un 'progetto speciale' che coinvolge circa 240mila cittadini che abitano in alcuni dei luoghi più sug ...L'attore Ronn Moss folgorato dalla nostra regione e da... Silvio Berlusconi. Il protagonista della nota soap opera si avvicina alla politica ...