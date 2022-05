Roma | Totti | ' Mourinho uno dei migliori allenatori al mondo Alla squadra do 5 | 5'

(Di martedì 10 maggio 2022) Francesco, 10 maggio 2022 - Non è stata una serata semplice per ladi: la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina complica la situazione in classifica e fa cambiare l'...

Advertising

marcoconterio : ?? @TuttoMercatoWeb a Roma ?? Ci siamo: -1 a #InterJuventus La Coppa Italia è a Roma. A Termini con @vieri_bobo… - marcoconterio : ???? Francesco #Totti e la finale di Conference League della #Roma 'È fondamentale alzare un trofeo, andremo combatte… - DiMarzio : #UECL | Le parole di #Totti sulla finale che vedrà la #Roma protagonista - rep_roma : Coppia Italia, ecco il piano per entrare in città. Totti: 'Sarà una partita veloce' [aggiornamento delle 16:21] - LazioNews_24 : #Roma, il solito #Totti: «Noi penalizzati da arbitri e VAR» -

Francesco, 10 maggio 2022 - Non è stata una serata semplice per ladi Mourinho : la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina complica la situazione in classifica e fa cambiare l'umore dell'...Le parole dell'ex capitano dellasulla finale di Coppa Italia di domani a: "Non c'è una favorita" Francescoha parlato della finale di Coppa Italia all'evento organizzato da Frecciarossa, main sponsor della competizione Le dichiarazioni dell'ex leggenda della ...Totti non dà la sufficienza alla stagione della Roma Io do 6- perché spero che nel prossimo campionato possa avere la squadra che finalmente può avere. Quest’anno si è trovato una squadra già fatta.La Roma si migliora con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per ...