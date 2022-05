Roma, Spinazzola e il ritorno in campo: «L’ho sognato per 10 mesi» (Di martedì 10 maggio 2022) L’esterno della Roma Spinazzola è tornato in campo contro la Fiorentina a distanza di 10 mesi dall’infortunio in Nazionale Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ai microfoni di DAZN ha commentato il rientro in campo contro la Fiorentina a distanza di 10 mesi dall’infortunio in Nazionale al tendine d’Achille. SOGNO – «Appena prima di entrare pensavo che finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi 10 mesi. Lo aspettavo da tanto, sono felice. Ma la felicità più grande è stata tornare in gruppo e sentirmi di nuovo a mio agio. All’ingresso in campo non ho pensato ai mesi di stop. È da un mese che mi sento tranquillo e pronto, non vedevo l’ora di entrare. Anche solo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’esterno dellaè tornato incontro la Fiorentina a distanza di 10dall’infortunio in Nazionale Leonardo, esterno della, ai microfoni di DAZN ha commentato il rientro incontro la Fiorentina a distanza di 10dall’infortunio in Nazionale al tendine d’Achille. SOGNO – «Appena prima di entrare pensavo che finalmente era arrivato il momento che hoin questi 10. Lo aspettavo da tanto, sono felice. Ma la felicità più grande è stata tornare in gruppo e sentirmi di nuovo a mio agio. All’ingresso innon ho pensato aidi stop. È da un mese che mi sento tranquillo e pronto, non vedevo l’ora di entrare. Anche solo ...

