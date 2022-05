Roma, Smalling limita i danni: «È in forma strepitosa» (Di martedì 10 maggio 2022) Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, il difensore della Roma Smalling è stato protagonista di un’ottima prestazione Chris Smalling è in un grandissimo momento e, nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, è stato protagonista di un’ottima prestazione al Franchi. Per La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese è stato il migliore tra le fila della Roma con un 6,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «È in forma strepitosa e si vede. Vince quasi tutti i duelli e salva qualche occasione che avrebbe creato la goleada». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, il difensore dellaè stato protagonista di un’ottima prestazione Chrisè in un grandissimo momento e, nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, è stato protagonista di un’ottima prestazione al Franchi. Per La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese è stato il migliore tra le fila dellacon un 6,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «È ine si vede. Vince quasi tutti i duelli e salva qualche occasione che avrebbe creato la goleada». L'articolo proviene da Calcio News 24.

