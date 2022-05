Roma, Mourinho: «Vorrei lottare per la Champions, ma qui sono felice a prescindere» (Di martedì 10 maggio 2022) Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato così della sua avventura in giallorosso: le dichiarazioni del tecnico portoghese Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così della propria esperienza in giallorosso. LE PAROLE – «sono nella maturità della mia carriera, accetto le cose come vengono senza alcun tipo di rimpianto. Al Tottenham ho conosciuto belle persone e gli auguro il meglio, ma per uno come me penso siano successe cose strane. Alla fine, però, mi ha aperto le porte per essere alla Roma e io qui sono felice. Mi piacerebbe lottare per grandi traguardi, anche per la Champions dove ho giocato 160 o 170 partite. Ma qui mi sento amato, amo le persone che sono qui e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Josè, allenatore della, ha parlato così della sua avventura in giallorosso: le dichiarazioni del tecnico portoghese Josè, tecnico della, ha parlato così della propria esperienza in giallorosso. LE PAROLE – «nella maturità della mia carriera, accetto le cose come vengono senza alcun tipo di rimpianto. Al Tottenham ho conosciuto belle persone e gli auguro il meglio, ma per uno come me penso siano successe cose strane. Alla fine, però, mi ha aperto le porte per essere allae io qui. Mi piacerebbeper grandi traguardi, anche per ladove ho giocato 160 o 170 partite. Ma qui mi sento amato, amo le persone chequi e ...

