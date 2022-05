Roma, Mourinho: “Arbitri come Banti ci hanno penalizzato tanto” (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, Mourinho- Nel post-gara di Firenze ha parlato Mourinho della sua Roma e delle gravi decisioni arbitrali prese nella gara in questione. LE SUE PAROLE La spiegazione la stiamo aspettando noi… Sono tante partite che non abbiamo spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione. Una, ovviamente, dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, già sapevamo che ci sarebbe stata questa differenza con la Fiorentina. Voglio sentire le spiegazioni di Banti di Livorno che non è lontano da qua. Ho già visto il rigore, non è un tocco, non è un fallo, non era VAR, non era rigore. Il signor Banti interviene… Se stiamo parlando dei tre punti di oggi, finiamo così. Al di là di questo rigore del signor Banti, la Fiorentina ha meritato di vincere perché ha giocato ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022)- Nel post-gara di Firenze ha parlatodella suae delle gravi decisioni arbitrali prese nella gara in questione. LE SUE PAROLE La spiegazione la stiamo aspettando noi… Sono tante partite che non abbiamo spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione. Una, ovviamente, dopo la partita di giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, già sapevamo che ci sarebbe stata questa differenza con la Fiorentina. Voglio sentire le spiegazioni didi Livorno che non è lontano da qua. Ho già visto il rigore, non è un tocco, non è un fallo, non era VAR, non era rigore. Il signorinterviene… Se stiamo parlando dei tre punti di oggi, finiamo così. Al di là di questo rigore del signor, la Fiorentina ha meritato di vincere perché ha giocato ...

