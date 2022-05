ROMA-KIEV: Draghi da Biden in attesa del G7 dei ministri degli Esteri (Di martedì 10 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta per incontrare il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden alla Casa Bianca. "Nel pomeriggio (le ore 20 in Italia) ospiterò un incontro bilaterale con il primo ministro italiano Mario Draghi alla Casa Bianca - scrive Biden - non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la forte collaborazione tra le nostre due nazioni e di discutere del nostro continuo sostegno all'Ucraina". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà domani a Marrakech, in Marocco, dove parteciperà alla riunione ministeriale della coalizione globale anti-Isis. Giovedì 12 e venerdì 13 il titolare della Farnesina sarà a Weissenhaus, in Germania, per la ministeriale Esteri G7. Sabato 14 e domenica 15 infine, Di Maio parteciperà a Berlino alla riunione informale dei ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario, sta per incontrare il PresidenteStati Uniti, Joealla Casa Bianca. "Nel pomeriggio (le ore 20 in Italia) ospiterò un incontro bilaterale con il primo ministro italiano Marioalla Casa Bianca - scrive- non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la forte collaborazione tra le nostre due nazioni e di discutere del nostro continuo sostegno all'Ucraina". Il ministroEsteri, Luigi Di Maio, sarà domani a Marrakech, in Marocco, dove parteciperà alla riunione ministeriale della coalizione globale anti-Isis. Giovedì 12 e venerdì 13 il titolare della Farnesina sarà a Weissenhaus, in Germania, per la ministeriale Esteri G7. Sabato 14 e domenica 15 infine, Di Maio parteciperà a Berlino alla riunione informale dei ...

Advertising

fisco24_info : ROMA-KIEV: Draghi da Biden in attesa del G7 dei ministri degli Esteri : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi,… - meltingmax : @stacce2021 @fabiochiusi No. Non è un risposta a quello che ti dicevo. Barbero evita appositamente di parlare dell… - meltingmax : @fabiochiusi @stacce2021 Questo servizio è illuminante. - GPanizzut : @GuidoCrosetto ..beh non c'è da stupirsi.....500 - 800 milioni di euro in armi da inviare a Kiev...con centinaia di… - GPanizzut : @EnricoLetta ..e questa è l'Italia?...500 - 800 milioni di euro in armi da inviare a Kiev...con centinaia di person… -