Riunione della Commissione Cultura dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa | partecipa Franceschini

ROMA – Nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 maggio, presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera, si è svolta la Riunione della Commissione Cultura dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, durante il semestre di Presidenza italiana del CdE. I lavori sono stati aperti dalla Presidente della delegazione italiana, Marta Grande, dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, l'olandese Tiny Kox, e dal Presidente della Commissione Cultura, il britannico Lord Alexander Dundee. È intervenuto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha illustrato l'attività ...

