“Rischio incidenti nella centrale nucleare di Zaporizhzhia”

(Di martedì 10 maggio 2022) Laucraina diè finita sotto i riflettori dell’Iaea, l’International Atomic Energy Agency. Il direttore dell’agenzia, Rafael Mariano Grossi, è stato chiarissimo: in questa struttura c’è una situazione “molto particolare”, con una compresenza di operatori ucraini, che gestiscono l’impianto, ma che si trovano “sotto l’autorità militare della potenza occupante”, ovvero la Russia. InsideOver.

Advertising

Frankf1842 : RT @ultimenotizie: Nella centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia 'c'è una situazione molto particolare,con una compresenza di operatori… - Flavr7 : RT @ultimenotizie: Nella centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia 'c'è una situazione molto particolare,con una compresenza di operatori… - a70199617 : RT @ultimenotizie: Nella centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia 'c'è una situazione molto particolare,con una compresenza di operatori… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Nella centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia 'c'è una situazione molto particolare,con una compresenza di operatori… - RealSofi21 : RT @ultimenotizie: Nella centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia 'c'è una situazione molto particolare,con una compresenza di operatori… -

Mentre le perdite totali sono diminuite nell'ultimo anno, "il numero didi navigazione ... il costo e la disponibilità del combustibile e il potenziale e crescentecyber". Le ultime ...... un ritorno positivo è sicuramente dato dalla diminuzione distradali, dovuta alla minore esposizione al. La prima metà del 2021 evidenzia il recupero della quota modale dell'auto, ...L’accresciuta domanda porta però ad allungare eccessivamente la vita delle navi e a utilizzare per i container imbarcazioni con altre destinazioni d’uso, con un aumento del rischio di incidenti. A ...ACI al Giro d’Italia 2022 per la sicurezza stradale. Nella Provincia di Reggio Calabria gli incidenti stradali costano la vita a 5 pedoni ogni anno La campagna per la sicurezza stradale #rispettiamoci ...