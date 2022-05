“Riparto da me” | il progetto per l’inserimento al lavoro delle persone detenute di Bollate

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 maggio 2022) «Il grande valore aggiunto di questolavorativo,, in contesti normalizzanti». Roberto Bezzi, direttore dell’area educativa della Casa di Reclusione di Milano-, descrive così ilda me”, ideato dalla Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, che ha l’obiettivo di accompagnare alin azienda lenella struttura carceraria milanese. «È una grande opportunità per immaginarsi finalmente come dei lavoratori e sentirsi quindi pienamente partecipi della compagine sociale», dice Bezzi. Giunto alla seconda edizione, dopo lo stop imposto dalla pandemia, quest’anno ilcoinvolgerà 30 ...