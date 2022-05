Rinnovo Sarri, nuovo incontro prima di fine stagione con Lotito? (Di martedì 10 maggio 2022) Il Rinnovo di Sarri è il tema caldo di casa Lazio. Il summit con Lotito potrebbe arrivare già nei prossimi giorni prima di fine stagione Il Rinnovo di Sarri è il tema caldo di casa Lazio. A confermarlo sono state le parole di Lotito nella giornata di ieri. Ed ecco che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, summit con il presidente potrebbe arrivare già prima della fine del campionato. Va detto che il tecnico è legato ai biancocelesti da un altro anno di contratto, ma il patron ora starebbe facendo pressing. L’obiettivo dovrebbe il prolungamento fino al 2025. Tutto sembrerebbe essere legato alle garanzie tecniche e di mercato richieste dal mister: otto giocatori, sei di movimento e due ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Ildiè il tema caldo di casa Lazio. Il summit conpotrebbe arrivare già nei prossimi giornidiIldiè il tema caldo di casa Lazio. A confermarlo sono state le parole dinella giornata di ieri. Ed ecco che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, summit con il presidente potrebbe arrivare giàdelladel campionato. Va detto che il tecnico è legato ai biancocelesti da un altro anno di contratto, ma il patron ora starebbe facendo pressing. L’obiettivo dovrebbe il prolungamento fino al 2025. Tutto sembrerebbe essere legato alle garanzie tecniche e di mercato richieste dal mister: otto giocatori, sei di movimento e due ...

Advertising

capuanogio : Prima della fine del campionato andrà in scena il vertice della verità tra #Lotito e #Sarri. Il presidente spinge p… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: Prima della fine del campionato andrà in scena il vertice della verità tra #Lotito e #Sarri. Il presidente spinge per il pr… - infoitsport : Lazio, Sarri pronto a dire addio in caso di mancato rinnovo: le ultime - LALAZIOMIA : Sarri-Lazio rinnovo? Il tecnico chiede garanzie - Passione del Calcio - _biancocelesti : Sarri, rinnovo o divorzio: la Lazio in pressing: -