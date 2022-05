Rimini, alpini: almeno 150 segnalazioni di molestie. Condanna Guerini: 'comportamenti gravissimi' (Di martedì 10 maggio 2022) Sono pronte a presentare una querela contro ignoti alle forze dell'ordine, molte tra le centinaia di vittime delle molestie sessuali ricevute lo scorso fine settimana a Rimini, in occasione dell'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 10 maggio 2022) Sono pronte a presentare una querela contro ignoti alle forze dell'ordine, molte tra le centinaia di vittime dellesessuali ricevute lo scorso fine settimana a, in occasione dell'...

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - stanzaselvaggia : Decine e decine di testimonianze di ragazze e donne di tutte le età, tutte con nomi e cognomi, tutte con storie agg… - macaruzzo : RT @PBerizzi: No, non è colpa dell'alcol. Gli alpini che a Rimini hanno molestato e insultato bariste e cameriere sono sbronzi di una fetid… - quartastrada : RT @PBerizzi: No, non è colpa dell'alcol. Gli alpini che a Rimini hanno molestato e insultato bariste e cameriere sono sbronzi di una fetid… -