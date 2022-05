Rileggere Biden per scoprire che conosce bene i filorussi italiani

(Di martedì 10 maggio 2022) La Russia di Vladimir Putin “sostiene in Italia la nazionalista Lega Nord e il populista Movimento Cinque Stelle”. Parola di Joe. A chi si chiede come farà Mario Draghi a spiegare al presidente degli Stati Uniti la grancassa filorussa che risuona nella maggioranza del suo governo mentre infuria la guerra russa in Ucraina è consigliabile rispolverare un articolo su Foreign Affairs firmato nel 2018 dall’attuale inquilino della Casa Bianca insieme al suo ex vicesegretario alla Difesa Michael Carpenter, ora ambasciatore americano all’Osce. Mancavano due mesi alle elezioni politiche che avrebbero lanciato verso Palazzo Chigi l’asse gialloverde e dalle pagine della più patinata rivista americana di affari esteritirava una clamorosa stoccata all’intesa Lega-Cinque Stelle, convinto che “uno sforzo russo” fosse in corso per favorire i due partiti ...

