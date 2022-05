Riforme | Iv | ' no tempi per ok presidenzialismo | siamo seri'

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Non ci sono iper approvare questa riforma. A 11 mesi dalla fine della legislatura e dobbiamo essere. Capisco che serve una bandierina da sventolare in campagna elettorale... Detto questo noi riconosciamo il merito a questa proposta di legge di aprire una discussione sulla possibilità di una riforma della nostra forma di governo". Così Marco Di Maio di Iv in aula sulla pdl suldi Fdi. "Noi in commissione abbiamo avuto un atteggiamento di apertura perchèfavorevoli all'elezione diretta del premier o del presidente della Repubblica. Ma serve una riforma organica" e servono "contrappesi" per un "maggior protagonismo del Parlamento".

Advertising

Dgtl_Health_ITA : RT @FrontiersHealth: #FHITA22 dobbiamo fare tanto e in tempi molto stretti. Dobbiamo costruire fiducia, utilizzando da subito le tecnologie… - FrontiersHealth : #FHITA22 dobbiamo fare tanto e in tempi molto stretti. Dobbiamo costruire fiducia, utilizzando da subito le tecnolo… - AScribellito : RT @mauriziomol: @camillalaureti1 @eurodeputatipd @ale_moretti @brandobenifei @pinapic @EnricoLetta @pdnetwork Un uomo che ho ammirato. Per… - mauriziomol : @camillalaureti1 @eurodeputatipd @ale_moretti @brandobenifei @pinapic @EnricoLetta @pdnetwork Un uomo che ho ammira… - caterino_teresa : RT @AndreaRoventini: La Spagna fa le riforme strutturali fatte bene: irrigidisce il mercato del lavoro, garantendo più diritti e salari più… -

La Gazzetta del Mezzogiorno

... colga, insomma, ma non decifri, lo spirito dei. Né so che quella che ho frequentato io è una ... prima del Sessantotto, più delle. Cipì è il precipitato di letture comuni a più ...Gli effetti delle ultimesono diventati assolutamente visibili, con l'allungamento dell'età ... La demografia si muove e rimette tutto in discussione:, modalità, accumuli e de - cumuli di ... Giustizia e riforme: ora è tempo di cambiare mentalità Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Non ci sono i tempi per approvare questa riforma. A 11 mesi dalla fine della legislatura e dobbiamo essere seri. Capisco che serve una bandierina da sventolare in campagna ...Roma, 10 mag. (askanews) - "La riforma sul presidenzialismo non vedrebbe comunque la luce perchè non ci sono i tempi per realizzarla, si sventola la bandiera politica per motivi elettorale, lo capisco ...