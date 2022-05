(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "E' un segnale da accogliere favorevolmente che si torni a discutere alla Camera dei Deputati di un disegno di legge, proposto in questo caso da Fratelli d'Italia, di una revisione costituzionale della nostra forma di governo, in senso presidenziale o semipresidenziale. Ma lecostituzionali non si fanno a colpi di maggioranza. Andrebbe pertanto prevista ed eletta un'con il compito specifico ed esclusivo di redigere il testo di revisione costituzionale". Lo dice all'Adnkronos ilFrancesco Saverio, professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata che, in occasione dell'approdo in aula alla Camera della Pdl di Fratelli d'Italia sul, sollecita: "Occorre interrogarsi sui ...

Per il, "il presidenzialismo può essere una soluzione. Però comporta una riforma più profonda della parte seconda della Costituzione. Per una legislatura costituente i temi da ...Per il, 'il presidenzialismo può essere una soluzione. Però comporta una riforma più profonda della parte seconda della Costituzione. Per una legislatura costituente i temi da ... Riforme, il costituzionalista Marini: "Bene presidenzialismo, ma si elegga un'Assemblea costituente" Secondo il costituzionalista, “per non incorrere negli stessi errori due sono i punti imprescindibili: il primo è che le riforme costituzionali non devono coinvolgere la sola maggioranza parlamentare ...Ospiti della puntata saranno il deputato pd Walter Verini (relatore alla Camera della legge di riforma del Csm), il magistrato Giuliano Mignini, l’avvocato Vincenzo Bocchicchio della Camera penale di ...