(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Noi voteremo a favore deiperchèun'e vediamo fino in fondo i pericoli delle repubbliche presidenziali". Così il capogruppo di Leu, Federico, in aula alla Camera sulla pdl suldi Fdi. "Pur rispettando la proposta Meloni, voteremo convintamente a favore dei".

TV7Benevento : Riforme: Fornaro, 'sì a soppressivi presidenzialismo, abbiamo idea diversa' - -

A Montecitorio approda domani anche un'altra riforma: il ddl Fornaro, sulla modifica all'articolo 57 della Costituzione in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.