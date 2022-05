Riforme | dalla bicamerale D' Alema ok presidenzialismo | poi stop Aula

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Già una volta fu sfiorata l'approvazione della riforma presidenziale oggi in discussione alla Camera su proposta di Fratelli d'Italia. Nel giugno del 1997 infatti la commissioneper le, presieduta da Massimo D', licenziò un testo base che prevedeva l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto. Era previsto che il mandato del Capo dello Stato durasse sei anni, con la possibilità di rielezione una sola volta; che potesse essere eletto ogni cittadino che avesse compiuto quaranta anni di età e godesse dei diritti civili e politici. Quanto al sistema di voto, risultava eletto il candidato che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza, si sarebbe proceduto entro quattordici ...

Riforme, il costituzionalista Marini: "Bene presidenzialismo, ma si elegga un'Assemblea costituente"