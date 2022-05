(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Siamo a fine, è difficile pensare di portare a termine una riforma costituzionale in così pochi mesi. Ma ci può anche essere uno stimolo alla riflessione su questi temi, auspicando il fatto che la prossimapossa essere". Lo spiega il costituzionalista Alfonso, professore di Diritto costituzionale all'Università Roma 3, in occasione dell'approdo in aula alla Camera della Pdl di Fratelli d'Italia sul. "Noi abbiamo un serio problema di governabilità e volendo andare verso la governabilità ilè un tema centrale. Sappiamo bene che tutti i sistemi di governo in Italia erano parlamentari: comuni, province, regioni, Stato. Negli anni comuni e regioni sono diventati presidenziali e ora il ...

Advertising

italiaserait : Riforme: Celotto, “il presidenzialismo può funzionare, ma serve una legislatura costituente’ - TV7Benevento : **Riforme: Celotto, 'presidenzialismo può funzionare, ma serve legislatura costituente'** - -

Adnkronos

Lo spiega il costituzionalista Alfonso, professore di Diritto costituzionale all'Università Roma 3, in occasione dell'approdo in aula alla Camera della Pdl di Fratelli d'Italia sul ...... in primavera gli italiani avranno la possibilità di dare il via a una stagione diin ... che parteciperà come difensore, con Alfonsoe Simona Viola, di +Europa nel giudizio di ... Riforme: Celotto, "il presidenzialismo può funzionare, ma serve una legislatura costituente' (Adnkronos) – Celotto, quindi, entra nel merito della questione ... Per il costituzionalista, “il presidenzialismo può essere una soluzione. Però comporta una riforma più profonda della parte seconda ...(Adnkronos) - Celotto, quindi, entra nel merito della questione ... Per il costituzionalista, "il presidenzialismo può essere una soluzione. Però comporta una riforma più profonda della parte seconda ...