Rifiuti Roma | dati su raccolta e riciclo Il punto

(Adnkronos) – "Un inceneritore per la città metropolitana di Roma serve, con una dimensione da valutare attentamente, e, soprattutto, insieme ad un programma di misure concrete per la prevenzione, l'aumento delle raccolte differenziate e il riciclo". Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. "La città metropolitana di Roma (la provincia) ha 4,2 milioni di abitanti e ha prodotto, nel 2020, 2.158.000 tonnellate di Rifiuti. Nel 2021 la produzione dei Rifiuti è aumentata a circa 2.250.000 (stima non definitiva). La raccolta differenziata è molto bassa e non cresce: è al 50,4% pari a 1.089.000 tonnellate. Lo scarto da smaltire dalle raccolte differenziate è il 13-14 % – spiega – il residuo delle attività di riciclo da smaltire (varia con la ...

