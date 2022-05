Rifiuti | gup Roma rinvia a giudizio Cerroni e altri sei

(Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag. (Adnkronos) - Rinvio aper il patron di Malagrotta, Manlio, accusato di traffico illecito deiassieme ad altre sei persone. Il gup diha fissato il processo per il prossimo 25 ottobre davanti al giudice monocratico. Gli indagati sono accusati anche di attività di gestione deinon organizzata. Il Campidoglio, rappresentato indall'avvocato Enrico Maggiore, si è costituito parte civile nel procedimento. Secondo l'accusa contenuta nel capo di imputazione, gli indagati “in concorso tra loro e nelle qualifiche descritte in rubrica, al fine di profitto e con attività organizzata gestivano abusivamente ed abitualmente ingenti quantitativi dispeciali. In particolare omettevano di procedere” ...

