Ricordate Jacques Villenueve | ex campione del mondo e figlio di Gilles? È irriconoscibile

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 10 maggio 2022) Entrato giovanissimo in Formula 1,è diventatodelal suo secondo anno, perdendosi poi per strada: cosa fa oggi che non è più un pilota? Sono passati 40 anni dal giorno in cui, amatissimo pilota della Ferrari, ha perso il controllo della monoposto e si è andato a schiantare durante le prove del GP del Belgio. L’impatto fu pirotecnico e si è compreso sin dal primo istante che non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere. In ricordo delle imprese, delle sue manovre sempre a limite e del suo modo di interpretare le corse automobilistiche, questa sera verrà mandato in onda su Rai Tre il documentario:, l’Aviatore. Tredici anni dopo la tragica morte del pilota canadese, il ...